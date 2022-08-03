Акинфеев назвал причины ухода из сборной России в 2018 году

«Во-первых, две травмы, как я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе. Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть.



В сборной у меня было все: чемпионат Европы, чемпионат мира. На тот момент я посчитал, что отдал себя этой команде полностью и хотел, чтобы новая плеяда вратарей себя больше раскрыла как лидеров сборной. Глупо держать место до 36−37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из ребят сильнее тебя на данный момент.



Хотел ли я остаться только ради того, чтобы побить рекорд Игнашевича? Нет, конечно. У меня никогда не было таких мыслей. Если бы она была, я бы по сей день был в сборной. Побил бы рекорд Игнашевича и сделал бы так, чтобы вообще никто не приблизился ко мне. Я человек не тщеславный, поэтому пускай Сергей Николаевич как можно дольше продержится на первой строчке», — заявил 36-летний Акинфеев.