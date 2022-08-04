Главный тренер сборной Казахстана заинтриговал ответом о переходе в клуб РПЛ
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный уход со своего поста в российский клуб «Урал», сообщает Meta-ratings.kz.
Казахстан
Урал
Ранее появилась информация, что Адиев может перебраться в РПЛ, если клуб уволит главного тренера.
«Интерес из “Урала”? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций — против Беларуси и Азербайджана», — сообщил специалист.
Добавим, что при Адиеве сборная Казахстана одержала три победы в Лиге наций и лидирует в своей группе дивизиона С.