Главный тренер сборной Казахстана заинтриговал ответом о переходе в клуб РПЛ

Ранее появилась информация, что Адиев может перебраться в РПЛ, если клуб уволит главного тренера.

«Интерес из “Урала”? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций — против Беларуси и Азербайджана», — сообщил специалист.