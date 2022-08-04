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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана заинтриговал ответом о переходе в клуб РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможный уход со своего поста в российский клуб «Урал», сообщает Meta-ratings.kz.

Казахстан
Урал
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Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что Адиев может перебраться в РПЛ, если клуб уволит главного тренера.

«Интерес из “Урала”? Могу сказать, что доработаю две оставшиеся игры в Лиге наций — против Беларуси и Азербайджана», — сообщил специалист.

Добавим, что при Адиеве сборная Казахстана одержала три победы в Лиге наций и лидирует в своей группе дивизиона С.

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