Легендарный гол сборной СССР: одним ударом отомстили сопернику, из-за которого репрессировали целую команду

В 1952-м сборная СССР по футболу совершила долгожданный дебют — впервые приняла участие в официальных международных соревнованиях. На летние Олимпийские игры в Финляндии команда поехала под руководством Бориса Аркадьева, который четырежды становился чемпионом с московским ЦДСА за пять предыдущих лет. Костяк команды также составляли игроки московской команды — в том числе Всеволод Бобров, Александр Петров и Валентин Николаев.

В первом раунде советские футболисты не без труда, но все же прошли Болгарию. А вот преодолеть в плей-офф Югославию (одну из сильнейших команд в мире на тот момент) не удалось: сборная СССР легендарно отыгралась с 1:5, закончив матч вничью, но уступила в переигровке.

Югославия находилась в жесткой оппозиции правительству СССР: из-за особого курса главы государства Иосипа Броза Тито, который не хотел подчиняться советскому правительству.

Из-за этого вернувшиеся в страну футболисты боялись, что за поражение в матче против политического конкурента их арестуют еще на вокзале. Обошлось — в тюрьму никого не отправили.

Но ряд игроков был лишен звания ЗМС, а ЦДСА вовсе расформирован как «базовый клуб сборной» (хотя московское и тбилисское «Динамо», например, делегировали в ту команду всего на одного футболиста меньше, чем ЦДСА). Объяснял такое решение Совет по физкультуре и сборной следующей формулировкой: «За провал команды на Олимпийских играх и серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта».

«Мы должны были играть против киевского “Динамо”. Я приехал на стадион, собиралась публика, а там конная милиция. Мягко скажем, рекомендовала: “Ребята, все по домам. Игру перенесли”. Кто-то говорил, что отменили матч. Ворота закрыты, афиши игры нет. А потом я заметил, что на месте, где висит турнирная таблица, ЦДСА просто нет — его убрали из списка команд. Уже потом был объявлен приказ», — рассказывал Sport24 очевидец тех событий Игорь Горохов.

Сама же сборная СССР была также распущена и созвана вновь лишь через два года — для подготовки к Олимпиаде 1956 года. На турнир, проходивший в Австралии, команду повез Гавриил Качалин, которому предстояло стать самым успешным наставников в истории наших национальных команд. В составе сборной не оказалось ни одного футболиста не из Москвы, а новым «базовым» клубом стал «Спартак» — красно-белые делегировали половину от всех игроков, отправившихся на ОИ.

Сборная СССР начала с непростой победы над Объединенной командой Германии (победный мяч за четыре минуты до конца забил 19-летний Эдуард Стрельцов) и уничтожила Индонезию в переигровке ¼ финала: первый матч закончился вничью, второй — 4:0.

После драматичной развязки в полуфинале с Болгарией (в дополнительное время сборная СССР пропустила первой, но все же победила благодаря голам Стрельцова и Татушина с интервалом в 4 минуты) советским футболистам предстояло сыграть в решающей встрече против… той же самой Югославии.

На этот раз сборная СССР справилась. Благодаря поправке мяча от Анатолия Ильина после удара Исаева на 48 минуте команде Качалина удалось не только отомстить югославам за поражение четырехлетней давности, но еще и выиграть первый международный трофей в своей истории.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qJ1YffuvuZM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной СССР стали в том числе Лев Яшин, Игорь Нетто, Валентин Иванов, Сергей Сальников и Никита Симонян. Увы, из той команды в живых остался только Никита Павлович: в октябре ему исполнится 96.