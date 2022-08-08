Сборная России в сентябре может провести товарищеские матчи с Ираном и Узбекистаном

РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов. Среди вариантов Иран и Узбекистан, сообщает Telegram-канал «Мутко против». При этом предложение Ирану было направлено около месяца назад, но официального ответа все еще нет.

К слову, это не все страны, с которыми ведутся переговоры. Например, есть как минимум идеи договориться с Китаем или латиноамериканскими командами.