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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России в сентябре может провести товарищеские матчи с Ираном и Узбекистаном

Как ранее сообщал «СЭ», сборная России по футболу планирует провести два матча в сентябре.

Россия
Иран
Узбекистан
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Источник: Спорт-Экспресс

РФС ведет переговоры о товарищеских матчах сборной России во время осенних сборов. Среди вариантов Иран и Узбекистан, сообщает Telegram-канал «Мутко против». При этом предложение Ирану было направлено около месяца назад, но официального ответа все еще нет.

К слову, это не все страны, с которыми ведутся переговоры. Например, есть как минимум идеи договориться с Китаем или латиноамериканскими командами.

Прежде исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.

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