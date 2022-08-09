Россия и Узбекистан могут сыграть товарищеский матч в ноябре
Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч в ноябре.
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Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч в ноябре.
По информации Metaratings.ru, Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и Российский футбольный союз (РФС) действительно рассматривают проведение товарищеского матча между национальными сборными.
Ранее о возможности такого матча сообщал телеграм-канал «Мутко Против». Игра может состояться в ноябре, но окончательного решения в пользу проведения товарищеского матча с Россией ФАУ не приняла.
Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров.