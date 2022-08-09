Россия и Узбекистан могут сыграть товарищеский матч в ноябре

По информации Metaratings.ru, Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и Российский футбольный союз (РФС) действительно рассматривают проведение товарищеского матча между национальными сборными.

Ранее о возможности такого матча сообщал телеграм-канал «Мутко Против». Игра может состояться в ноябре, но окончательного решения в пользу проведения товарищеского матча с Россией ФАУ не приняла.