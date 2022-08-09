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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:30 (мск), источник: Sports.Ru

Россия и Узбекистан могут сыграть товарищеский матч в ноябре

Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч в ноябре.

Россия
УзбекистанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации Metaratings.ru, Футбольная ассоциация Узбекистана (ФАУ) и Российский футбольный союз (РФС) действительно рассматривают проведение товарищеского матча между национальными сборными.

Ранее о возможности такого матча сообщал телеграм-канал «Мутко Против». Игра может состояться в ноябре, но окончательного решения в пользу проведения товарищеского матча с Россией ФАУ не приняла.

Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от международных турниров.

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