В тренерский штаб сборной России по футболу войдет еще один специалист

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что помощник Карпина Николай Писарев будет совмещать работу в сборной России и футбольном клубе «Химки». Позже новость была удалена с сайта. В тренерский штаб сборной также входят Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

— Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках», — цитирует Карпина сайт РФС.