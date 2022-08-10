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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В тренерский штаб сборной России по футболу войдет еще один специалист

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сообщил, что тренерский штаб национальной команды в ближайшее время будет усилен еще одним специалистом.

Ростов
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Химки
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Источник: РИА "Новости"

В среду Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что помощник Карпина Николай Писарев будет совмещать работу в сборной России и футбольном клубе «Химки». Позже новость была удалена с сайта. В тренерский штаб сборной также входят Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

— Предложение, поступившее от «Химок» Николаю Писареву, конечно же, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной. Учитывая тот большой объем работы, который был у Николая Николаевича в сборной — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен еще одним специалистом. Пока не готов назвать фамилию, мы только приступили к поиску. А Николаю Николаевичу, конечно же, желаю успехов в «Химках», — цитирует Карпина сайт РФС.

Ранее пост главного тренера «Химок» покинул Сергей Юран (контракт расторгнут по соглашению сторон).

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