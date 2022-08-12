Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России

Как сообщает пресс-служба РФС, 51-летний специалист присоединился к команде Валерия Карпина в статусе ассистента главного тренера.

Никифоров — чемпион мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР, в составе национальной команды провел 59 матчей. Он вместе со «Спартаком» трижды побеждал в чемпионате России и один раз — в розыгрыше Кубка страны.

Также Никифоров является двукратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, трижды выигрывал Суперкубок Нидерландов. Он завершил карьеру игрока в 2005 году.