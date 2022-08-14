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14:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сперцян отреагировал на критику решения выступать за сборную Армении: «Это моя родина!»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

— Пока это хороший сезон, несмотря на первые домашние игры — «Факел» и «Спартак». Продолжаем работать, — сказал Сперцян «СЭ».

— Тебя называют одним из лучших молодых игроков. Постоянно обсуждают твою результативность. Давит ли это на тебя?

— Никак! Я делаю свою работу. Я не смотрю на это.

— Была критика в твою сторону из-за решения выступать за сборную Армении. Как относишься к этому?

— Нормально! Это моя родина. За что тут критиковать?

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 5 матчах. Вчера, 13 августа «быки» сыграли вничью с «Динамо» (0:0).

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