Сперцян отреагировал на критику решения выступать за сборную Армении: «Это моя родина!»

— Пока это хороший сезон, несмотря на первые домашние игры — «Факел» и «Спартак». Продолжаем работать, — сказал Сперцян «СЭ».

— Тебя называют одним из лучших молодых игроков. Постоянно обсуждают твою результативность. Давит ли это на тебя?

— Никак! Я делаю свою работу. Я не смотрю на это.

— Была критика в твою сторону из-за решения выступать за сборную Армении. Как относишься к этому?

— Нормально! Это моя родина. За что тут критиковать?