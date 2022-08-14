Сперцян отреагировал на критику решения выступать за сборную Армении: «Это моя родина!»

Футбол, Премьер-лига, Тур 513.08.2022, 20:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 19430 зрителей
|Славиша Йоканович
|Александр Сторожук
|1
|Антон Шунин
|39
|Матвей Сафонов
83′
|4
|Сергей Паршивлюк
45+6′
|6
|Кристиан Рамирес
|6
|Роберто Фернандес
|44
|Сергей Бородин
|7
|Дмитрий Скопинцев
|84
|Вячеслав Литвинов
|15
|Саба Сазонов
|8
|Александр Черников
|34
|Лука Гагнидзе
37′
|10
|Эдуард Сперцян
12′
|47
|Арсен Захарян
|88
|Никита Кривцов
|74
|Даниил Фомин
83′
|40
|Олакунле Олусегун
|10
|Федор Смолов
|11
|Алексей Ионов
77′84′
|8
|Никола Моро
81′
|69
|Ираклий Манелов
|11
|Даниил Лесовой
|9
|Джон Кордоба
66′
|20
|Вячеслав Грулев
46′
|14
|Михайло Баньяц
|25
|Денис Макаров
|82
|Сергей Волков
84′
|80
|Егор Сорокин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Екатерина Курочкина(Россия, Малаховка)