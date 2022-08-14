Бедные родственники: Роналдиньо разорил брат, теннисистка Санчес-Викарио потеряла $60 млн из-за отца

35-летний ребенок

«В 2015 г. мы играли с Роналдиньо за мексиканский “Керетаро”, — поделился историей аргентинский футболист Эмануэль Вилья в подкасте Tiki Taka MX весной 2022 г. — Он удивил меня рассказом о том, что попросил у клубного бухгалтера одолжить ему наличных. Оказывается, его брат улетел отдыхать в Майами, а Рон не знал, как снять кэш с банкомата. В 35 лет футбольный феномен не знал простейшей операции!».

Легенда «Барселоны», чемпион мира-2002, победитель Лиги чемпионов 2005/06 и обладатель «Золотого мяча» 2005 г. — карьера гения могла сложиться еще удачнее, если бы не проблемы Роналдиньо с режимом. И хотя это помешало ему заработать около 100 млн фунтов за карьеру, безответственное отношение к деньгам лишило бразильца финансовой стабильности. Все потому, что Роналдиньо слишком доверял старшему брату и агенту Роберто, который получил полный контроль над банковскими счетами звезды.

Пока Роналдиньо дурачил защитников, наслаждался вечеринками, карнавалами и обществом красивых женщин, брат прокручивал аферы. Он скрыл от Центрального банка Бразилии денежные переводы из Италии на $884 000 в 2003 г., когда нападающий только разгонял карьеру в ПСЖ. Кроме того, Роберто не сообщил налоговой службе о счетах в Швейцарии. За это его в 2012 г. приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

В 2007 г. Роберто убедил брата вырубить лес на окраине Порту-Алегри для строительства футбольной академии, что оказалось незаконно, а после пренебрег запретом на строительство рыболовецкого причала и фабрики по переработке тростника рядом с озером Гуаиба. Естественным следствием этих сомнительных операций стали огромные штрафы. Такое отношение Роналдиньо к бизнесу привело к тому, что в 2018 г. на его счетах осталось всего шесть евро.

Бразильские власти конфисковали паспорта у Роналдиньо и Роберто, запретили им покидать Бразилию и наложили арест на 52 объекта недвижимости, принадлежащих футболисту. В результате в 2020 г. братья вылетели по поддельным документам в Парагвай, где их арестовали. В местной тюрьме они провели больше месяца и вышли под залог в 1 млн бразильских реалов. Несмотря на печальный опыт, Роналдиньо продолжает общаться с братом, но полностью отстранил его от финансовых операций.

Постепенно дела бразильца пошли на лад. Он занимается выпуском вина (совместно с итальянским бизнесменом Фабио Корделлой) и биологического джина под брендом R-one, а еще увлекся музыкой — открыл звукозаписывающую студию в Белу-Оризонти и инвестировал в трэп-проект Tropa do Bruxo. «Мне всегда нравились r&b, рэп, хип-хоп, за последние годы трэп стал популярен у бразильской молодежи», — объяснил футболист. Кроме того, Роналдиньо периодически участвует в рекламных кампаниях: букмекера Betcris, туристического приложения Buser, стадиона «Атлетико Минейро». Продолжается и его сотрудничество с издателями футбольных симуляторов (Konami и EA Sports), а в июне 2022 г. Роналдиньо запустил собственный сервер R10 City в ролевой онлайн-игре GTA RP, где пользователи могут покупать/продавать машины, недвижимость, бизнес и в целом устраивать виртуальную жизнь по своему вкусу.

По оценке бразильского издания El Pais, после выхода из тюрьмы бизнес-активность Роналдиньо принесла ему более 700 000 евро.

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Родительский контроль

В 1990-х в Испании только и говорили про удивительное теннисное семейство Санчес-Викарио. На корте талант Аранчи шлифовали два брата, а родители занимались продвижением ее бренда. Командная работа помогла девушке выиграть 14 турниров «Большого шлема» (четыре в одиночном разряде, шесть в парном и четыре в миксте). Испанка входила в десятку лучших в мире в течение 11 лет и заработала $17 млн призовых. А с учетом рекламных контрактов, по оценке самой Аранчи, общая сумма составила $60 млн.

Вот только спустя несколько лет после завершения карьеры от внушительного капитала почти ничего не осталось. Более того, сейчас у Аранчи больше долгов, чем активов. Причина финансового краха теннисистки — махинации ее близких. В 2006 г. Санчес-Викарио познакомилась с бизнесменом Хосепом Сантаканой и вышла за него замуж. По инициативе супруга Аранча отсудила у родственников бренд La Familia — и тут выяснилось, что на счетах спортсменки осталось лишь несколько сотен тысяч долларов: распоряжавшийся деньгами звезды отец оказался слабым менеджером.

Вдобавок к семейным дрязгам у Аранчи возникли проблемы с законом: в начале карьеры отец убедил ее стать резидентом Андорры, чтобы не терять половину заработков на родине из-за более высоких налогов. В 2010 г. Верховный суд Испании доказал, что это была лишь уловка, и обязал Аранчу выплатить 5,2 млн евро. Средств погасить такую задолженность у испанки не оказалось даже после продажи нескольких объектов недвижимости в Барселоне, поэтому она взяла ссуду в банке из Люксембурга Sabadel. Обязательства вернуть средства в течение трех лет она не выполнила — и ее долг вырос до 7,5 млн евро. Прокуратура Барселоны требует четырех лет тюрьмы для бывшей звезды тенниса.

Спортсменка полностью доверилась в решении финансовых проблем мужу, но и он ее подвел. Сантакана зарегистрировал фиктивную компанию Huslia SA, чтобы на бумаге продать несколько домов, в результате чего семье пришлось бежать от правосудия в Майами. А несколько лет назад муж теннисистки подал на развод, обвинив ее в неадекватном поведении, запретил через суд видеться с детьми и оставил один на один с проблемами. Единственный просвет в жизни Аранчи — это возобновление отношений с братом Эмилио, который устроил ее на работу в свою академию и помогает бороться с депрессией.

Семейный юрист

«Он был главным весельчаком в “Арсенале”. Любил голым танцевать перед зеркалом в раздевалке. Всей командой смеялись с [Эммануэля] Эбуэ», — рассказывал Андрей Аршавин в интервью Sport24. Ивуариец особенно повеселил партнеров во время визита в Букингемский дворец в 2007 г. Королева Елизавета II болеет за «Арсенал», но не смогла посетить церемонию открытия нового стадиона клуба годом ранее, поэтому вместе с мужем принцем Филиппом пригласила команду к себе в гости. Во дворце Эбуэ гонялся за королевскими корги и признался монархам, что готов оставить футбол и ухаживать за их собаками.

Пока Эбуэ играл в футбол, его делами занималась супруга — Аурели Бертран. Он женился на бельгийке еще в начале карьеры, когда выступал за «Беверен», и настолько ей доверял, что подписывал любые подготовленные супругой документы. У пары все складывалось замечательно. Они жили в роскошном доме в Лондоне, воспитывали троих детей, а Аурели выучилась на юриста и устроилась на работу.

После семи удачных сезонов в «Арсенале» африканец перешел в «Галатасарай», и с тех пор в семье начался разлад. Аурели заявила, что ей и детям будет сложно покинуть привычную среду, и отказалась от переезда в Стамбул. Эммануэль летал к семье каждую неделю, но отношения все равно испортились, особенно после дисквалификации Эбуэ: он отказал агенту Себастьяну Боссо в выплате комиссионных в 1 млн евро за переход в «Галатасарай».

Скорое завершение карьеры, смерть воспитавшего Эммануэля дедушки и трагедия брата Сержа (разбился на мотоцикле) погрузили футболиста в глубокую депрессию. А жена вместо поддержки забрала детей и подала на развод. Тогда-то Эбуэ и узнал: все имущество Аурели переписала на себя. «Я заработал в “Галатасарае” 8 млн евро, из которых жена присвоила семь. Хочу, чтобы другие молодые ребята из Африки сделали вывод из моей истории», — расстраивался футболист в интервью.

Попытки африканца вернуться в футбол провалились, как и коммерческие инициативы. Он вложился в несколько рискованных стартапов и быстро спустил остаток заработанных денег. Еще несколько лет Эбуэ жил в Лондоне у знакомых, передвигался на метро и скрывался от полицейских после нарушения запрета видеться с детьми. «Бывали дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством», — признался футболист.

В 2019 г. Эбуэ вернулся на родину, снова женился и ищет спасение в Библии.