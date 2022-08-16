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10:34 (мск), источник: Sport24

ФИФА приостановила членство Всеиндийской федерации

Бюро совета ФИФА приостановило членство Всеиндийской футбольной федерации в организации. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Индия
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Источник: AFP 2022

Причиной приостановления членства стало вмешательство третьих лиц в деятельность федерации, что является серьезным нарушением устава ФИФА.

Приостановка означает, что женский чемпионат мира по футболу среди игроков в возрасте до 17 лет, который должен пройти в Индии с 11 по 30 октября 2022 года, в настоящее время не может быть проведен в этой стране.

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