ФИФА приостановила членство Всеиндийской федерации
Бюро совета ФИФА приостановило членство Всеиндийской футбольной федерации в организации. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.
Индия
Бюро совета ФИФА приостановило членство Всеиндийской футбольной федерации в организации. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.
Причиной приостановления членства стало вмешательство третьих лиц в деятельность федерации, что является серьезным нарушением устава ФИФА.
Приостановка означает, что женский чемпионат мира по футболу среди игроков в возрасте до 17 лет, который должен пройти в Индии с 11 по 30 октября 2022 года, в настоящее время не может быть проведен в этой стране.