В 2003-м юный Роналду ярко дебютировал за сборную в матче с Казахстаном, но забить так и не смог

Криштиану Роналду — 37 лет. Грустно признавать, но скоро португальский суператлет перестанет радовать болельщиков. Даже такие спортсмены как он не могут играть бесконечно.

Сейчас у Роналду огромная биография с кучей достижений. Важное место в судьбе этого парня сыграл и Казахстан. Да-да, мы это на полном серьезе — 18 лет назад Криш впервые вышел на поле в форме сборной Португалии. Это случилось как раз в домашней игре против казахстанцев.

В 2003-м Роналду провел первый полноценный сезон в основе «Спортинга» и перебрался в МЮ. Уже после дебюта за манков Криш получил вызов в сборную. Прямо скажем, этого восемнадцатилетнего паренька вряд ли считали главной опасностью португальцев. В том составе была масса звезд — Деку, Фигу, Манише, Руй Кошта, Симау Саброза и другие.

Даже если вспоминать молодежь, то и тут были имена известнее — Элдер Поштига и Уго Виана из АПЛ, Куарежма из «Барсы». В общем, очень солидный коллектив, который тренировал Луис Фелипе Сколари.

Первый тайм Казахстан сыграл достойно. Португальцы создавали моменты, но защита справлялась. Впрочем, гости тоже огрызались. Несколько шансов, к примеру, было у Алибека Булешева.

Роналду вышел на поле после перерыва. Несмотря на дебют, Криш не стеснялся брать игру на себя, финтил, много навешивал и бил. В свою копилку результативных действий Роналду не записал, но португальцы все же забили. Игорь Солошенко срезал мяч под удар Симау Саброзе — 1:0.

«Это был прекрасный момент моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной», — делился Роналду воспоминаниями о первом матче в сборной.

Уже через год Роналду стал настоящей звездой. Португалия добралась до финала домашнего ЕВРО, где сенсационно уступила грекам, а сам Криш забил несколько важных мячей.

Позднее казахстанцы еще дважды встречались с Криштиану. В обоих случаях португальцы побеждали, а Роналду не уходил с поля без гола.