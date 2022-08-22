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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хиддинк на один матч войдет в тренерский штаб сборной Австралии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Ранее возглавлявший сборную Австралии по футболу Гус Хиддинк вернется в тренерский штаб команды на товарищеский матч с новозеландцами, сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Австралии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Нидерландец был приглашен на игру, посвященную 100-летию со дня первого международного матча сборной Австралии. 75-летний Хиддинк будет ассистентом главного тренера Грэма Арнольда. Сборные Австралии и Новой Зеландии проведут матч 22 сентября в Брисбене.

«Мы очень рады, что Хиддинк принял наше приглашение вернуться в Австралию на этот важный матч. Важно не только то, что мы стремимся отметить людей, которые внесли огромный вклад в спорт в нашей стране. Я верю, что присутствие Гуса в команде вдохновит игроков. Все они будут бороться за место в составе на чемпионат мира», — сказал Арнольд.

«Для меня это было прекрасное время. Я буду рад поехать в Австралию, потому что время от времени, когда я рассказываю о своей карьере людям, я всегда выделяю свой опыт работы с данной командой. Это глава в карьере, которая дала мне много энергии. Я встретил добрых и открытых людей, которые мне очень понравились», — отметил Хиддинк.

Нидерландец тренировал сборную Австралии с 2005 по 2006 год. Ему удалось вывести команду на чемпионат мира, где она добралась до ⅛ финала. После этого тренер возглавил сборную России.

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год и вывел команду в полуфинал Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. С махачкалинским «Анжи» он работал с 2012 по 2013 год. Также Хиддинк тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Турции, а еще такие клубы, как мадридский «Реал», лондонский «Челси», испанская «Валенсия», турецкий «Фенербахче» и нидерландский ПСВ.

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