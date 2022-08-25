Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Команде Валерия Карпина удалось сохранить позиции с момента прошлой публикации рейтинга в июне этого года. С тех пор не поменялась расстановка сборных и в первой десятке. Список лучших команд мира возглавляет Бразилия, на втором месте находится Бельгия, а тройку сильнейших команд замыкает Аргентина.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных от международных турниров. В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии.