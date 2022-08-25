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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Команде Валерия Карпина удалось сохранить позиции с момента прошлой публикации рейтинга в июне этого года. С тех пор не поменялась расстановка сборных и в первой десятке. Список лучших команд мира возглавляет Бразилия, на втором месте находится Бельгия, а тройку сильнейших команд замыкает Аргентина.

15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборных от международных турниров. В РФС допустили обращение в Верховный суд Швейцарии.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. На европейское арене не могут выступать и российские клубы.

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