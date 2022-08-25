Сборная Бразилии примет участие в Кубке Легенд в Москве
Футбольная команда легенд Бразилии подтвердила своё участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко — 2022.
Бразилия
Футбольная команда легенд Бразилии подтвердила своё участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко — 2022.
14-й по счету турнир пройдёт в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сборная легенд Бразилии: Луиш, Алдаир, Жуниор Байано, Амарал, Джованни, Джалминья, Нери, Жуниор, Атчирсон, Марселиньо, Валбео.
Напомним, Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.