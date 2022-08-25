Сборная Бразилии примет участие в Кубке Легенд в Москве

14-й по счету турнир пройдёт в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт» 9—11 сентября . Бразильцы дебютируют на Кубке легенд. В заявке команды чемпион ЧМ-1994, призёры ЧМ-1998 и обладатели Кубка Америки.

Напомним, Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.