Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Аустрия
Футбол. Еврокубки
20:00
Сивасспор
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Викинг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Виборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Словацко
Футбол. Еврокубки
20:00
Вольфсбергер
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Шкупи
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Андерлехт
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
21:30
Дюделанж
Лех
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:45
Антверпен
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Рапид В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
22:00
Хайдук С
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Жил Висенте
АЗ
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Бразилии примет участие в Кубке Легенд в Москве

Футбольная команда легенд Бразилии подтвердила своё участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко — 2022.

Бразилия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

14-й по счету турнир пройдёт в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт» 9—11 сентября. Бразильцы дебютируют на Кубке легенд. В заявке команды чемпион ЧМ-1994, призёры ЧМ-1998 и обладатели Кубка Америки.

Сборная легенд Бразилии: Луиш, Алдаир, Жуниор Байано, Амарал, Джованни, Джалминья, Нери, Жуниор, Атчирсон, Марселиньо, Валбео.

Напомним, Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь