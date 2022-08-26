Алаев: Карпин ― топ. Уверен, сборная вышла бы на чемпионат мира

«У нас было три кандидата на пост тренера сборной России: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд. Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всё так сложилось.



Карпин ― топ. Он пришёл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Но он своей работой доказал, что хороший тренер. Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путёвку. Но случилось то, что случилось», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.