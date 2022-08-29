В Иране заинтересованы в проведении товарищеского матча со сборной России по футболу
Стороны договариваются о времени проведения встречи.
Стороны договариваются о времени проведения встречи.
КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Иран и Россия ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными по футболу.
Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель министра по делам молодежи и спорта Исламской Республики Иран, секретарь высшего совета по делам молодежи Вахид Яминпур в кулуарах Казанского глобального молодежного саммита.
«Мы интересуемся этим матчем, — сказал Яминпур. — Сейчас мы договариваемся о времени проведения матча».
В середине мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, сборная планирует собраться в сентябре. Он уточнил, что команда может провести несколько товарищеских матчей, если будут достигнуты договоренности с потенциальными соперниками. В июне генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил ТАСС, что сборная планирует провести два матча в сентябре. Соперников российской команды он не озвучил.