Бывший футболист сборной России Константин Рауш объявил о завершении карьеры

ТАСС, 29 августа. Бывший защитник сборной России по футболу Константин Рауш завершил профессиональную карьеру. Об этом в понедельник сообщила германская газета Cellesche Zeitung.

«Конечно, я бы хотел продолжать играть, но если мое тело говорит остановиться, то лучше прислушаться», — сказал Рауш.

В настоящее время Рауш играет за германскую любительскую команду «Форверк Целле» и заканчивает курс для получения тренерской лицензии категории «B+».

Раушу 32 года, его последним клубом был «Нюрнберг», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. С января 2018 года по декабрь 2020 года Рауш выступал за московское «Динамо». В составе бело-голубых игрок провел 48 матчей в разных турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Ранее Рауш выступал за германские «Ганновер», Штутгарт«, “Дармштадт” и “Кёльн”.