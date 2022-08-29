Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
28.08
Лечче
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
28.08
Фиорентина
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
28.08
Эспаньол
Реал
13
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
16:20 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной России Константин Рауш объявил о завершении карьеры

За национальную команду защитник провел девять матчей.

Россия
Динамо
Нюрнберг
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 августа. Бывший защитник сборной России по футболу Константин Рауш завершил профессиональную карьеру. Об этом в понедельник сообщила германская газета Cellesche Zeitung.

«Конечно, я бы хотел продолжать играть, но если мое тело говорит остановиться, то лучше прислушаться», — сказал Рауш.

В настоящее время Рауш играет за германскую любительскую команду «Форверк Целле» и заканчивает курс для получения тренерской лицензии категории «B+».

Раушу 32 года, его последним клубом был «Нюрнберг», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. С января 2018 года по декабрь 2020 года Рауш выступал за московское «Динамо». В составе бело-голубых игрок провел 48 матчей в разных турнирах, забил два мяча и сделал восемь результативных передач. Ранее Рауш выступал за германские «Ганновер», Штутгарт«, “Дармштадт” и “Кёльн”.

В составе сборной России Рауш провел девять встреч и отдал два голевых паса.

 Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Карточку легендарного бейсболиста продали на аукционе за рекордные $12,6 млн
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь