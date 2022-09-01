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19:41 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз победила команду ОАЭ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорусы выиграли у команды ОАЭ с преимуществом в шесть мячей — 8:2. По голевому дублю оформили Олег Гапон и Артемий Дрозд, еще по мячу забили Вадим Бокач, Павел Стаскевич, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. Вчера белорусская дружина победила хозяев с результатом 10:6.

Завтра в Дубае подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо проведут еще один спарринг.

Команда-хозяйка является действующим обладателем золотых наград чемпионата Западной Азии, участником финальной стадии четырех чемпионатов планеты и сейчас занимает 12-е место в мировом рейтинге. Сборная Беларуси находится на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг сборная России, на второй строке Португалия, замыкает тройку сильнейших Бразилия.

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