Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз победила команду ОАЭ

Сегодня белорусы выиграли у команды ОАЭ с преимуществом в шесть мячей — 8:2. По голевому дублю оформили Олег Гапон и Артемий Дрозд, еще по мячу забили Вадим Бокач, Павел Стаскевич, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. Вчера белорусская дружина победила хозяев с результатом 10:6.