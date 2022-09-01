Сборная Беларуси по пляжному футболу во второй раз победила команду ОАЭ

Сегодня белорусы выиграли у команды ОАЭ с преимуществом в шесть мячей — 8:2. По голевому дублю оформили Олег Гапон и Артемий Дрозд, еще по мячу забили Вадим Бокач, Павел Стаскевич, Егор Гордецкий и Анатолий Рябко. Вчера белорусская дружина победила хозяев с результатом 10:6.
Завтра в Дубае подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо проведут еще один спарринг.
Команда-хозяйка является действующим обладателем золотых наград чемпионата Западной Азии, участником финальной стадии четырех чемпионатов планеты и сейчас занимает 12-е место в мировом рейтинге. Сборная Беларуси находится на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг сборная России, на второй строке Португалия, замыкает тройку сильнейших Бразилия.