Тренер сборной Норвегии высказался о невызове Норманна из-за его возвращения в Россию

Сообщается, что Норманн на правах аренды перейдет из «Ростова» в московское «Динамо». До этого прошлый сезон футболист играл в аренде в «Норвич Сити».

«Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это сегодня, а затем мы с Лизой Клавенесс договорились сначала проинформировать его, прежде чем разослать пресс-релиз», — заявил специалист.

26-летний Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел за донской клуб более 50 матчей. В 2020 году он переподписал контракт с клубом. Теперь срок соглашения продлен до 2024 года.

В 2021 году он уехал в аренду в «Норвич Сити», в прошлом сезоне полузащитник провел за команду 23 матча и забил один мяч. Также у англичан было право выкупа игрока из «Ростова», но они им не воспользовались.