Стал известен состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие игры Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие игры Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
Национальная команда проведет два матча — против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.
В список вошли 33 игрока:
вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.
защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все — «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);.
полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все — «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба — «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);.
нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»).
Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физподготовке, Заур Нозадзе — тренер-аналитик.
Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Для того, чтобы победить в квартете, команде Адиева достаточно выиграть один из оставшихся матчей.