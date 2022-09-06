Стал известен состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

Национальная команда проведет два матча — против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.

В список вошли 33 игрока:

вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);.

защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все — «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все — «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);.

полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все — «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба — «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все — «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);.

нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»).

Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Ерлан Ибраим — тренер по физподготовке, Заур Нозадзе — тренер-аналитик.