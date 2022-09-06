Капитана «Зенита» Ловрена вызвали в сборную Хорватии на матчи Лиги наций
Защитник и капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен вызван в расположение сборной Хорватии на матчи Лиги наций, сообщается в Twitter Хорватского футбольного союза (HNS).
Защитник и капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен вызван в расположение сборной Хорватии на матчи Лиги наций, сообщается в Twitter Хорватского футбольного союза (HNS).
В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил один мяч.
Также в заявку национальной команды на матчи со сборными Дании (22 сентября) и Австрии (25 сентября) попал бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который сейчас выступает за итальянский «Торино». В его активе три гола в пяти играх Серии A.
Ранее президент Норвежской футбольной федерации (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что футболист Матиас Норманн, который близок к переходу в московское «Динамо», не будет выступать за национальную сборную из-за того, что продолжит играть в России. Также из-за выступления за московский «Спартак» в команду Польши не вызывается защитник Мацей Рыбус.