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Футбол. Лига наций. Все результаты
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитана «Зенита» Ловрена вызвали в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен вызван в расположение сборной Хорватии на матчи Лиги наций, сообщается в Twitter Хорватского футбольного союза (HNS).

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Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил один мяч.

Также в заявку национальной команды на матчи со сборными Дании (22 сентября) и Австрии (25 сентября) попал бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который сейчас выступает за итальянский «Торино». В его активе три гола в пяти играх Серии A.

Ранее президент Норвежской футбольной федерации (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что футболист Матиас Норманн, который близок к переходу в московское «Динамо», не будет выступать за национальную сборную из-за того, что продолжит играть в России. Также из-за выступления за московский «Спартак» в команду Польши не вызывается защитник Мацей Рыбус.

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