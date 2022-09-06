Капитана «Зенита» Ловрена вызвали в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил один мяч.

Также в заявку национальной команды на матчи со сборными Дании (22 сентября) и Австрии (25 сентября) попал бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, который сейчас выступает за итальянский «Торино». В его активе три гола в пяти играх Серии A.