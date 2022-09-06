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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Не ожидал, что вызовут». Игрок «Кайрата» — о сборной Казахстана и сравнении с Бускетсом

Полузащитник «Кайрата» Адилет Садыбеков впервые получил вызов в сборную Казахстана на ближайшие матчи Лиги наций. В беседе с корреспондентом Vesti.kz 20-летний хавбек рассказал, как воспринял приглашение в национальную команду, что помогло ему быстро адаптироваться в основе алматинского клуба и является ли его кумиром Серхио Бускетс.

Казахстан
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Источник: ФК "Кайрат"

— Адилет, поздравляем тебя с первым вызовом в сборную Казахстана. Удивился ли ты или надеялся и ожидал, что это может произойти? Может, заранее звонил Магомед Мусаевич?

— Во-первых, хочу поблагодарить за эту полученную возможность. Играть за сборную Казахстана — это всегда почетно. Конечно, я в приятном удивлении и никак не ожидал. Но при этом я всегда работал на результат. Представлять свою страну — это большая честь.

— Твоя интеграция в состав «Кайрата» внешне прошла очень легко, как будто ты уже несколько лет в команде. Что на это повлияло — доверие Кирилла Сергеевича, твоя собственная уверенность?

— Я благодарен Кириллу Сергеевичу за его доверие и его веру в меня, а также команде, которая тепло приняла меня. Думаю, это и помогло.

— Многие сравнивают тебя по манере игры и антропометрии с Бускетсом. Этот игрок является для тебя ориентиром или есть другие примеры?

— Мне приятно осознавать, что меня сравнивают с таким высококвалифицированным игроком мирового уровня. У меня есть кумиры, которые вдохновляют меня, при этом у каждого футболиста своя уникальная техника, свой стиль.

— Каковы твои ожидания от матчей с Азербайджаном и Беларусью? Если Адиев решит сразу выпустить тебя в основе, ты готов к этому?

— Ожидаю качественный футбол. Если появится возможность выйти на поле, приложу максимум усилий для положительного результата в предстоящих двух играх.

В нынешнем сезоне Садыбеков суммарно провел 12 официальных матчей за «Кайрат» во всех турнирах, отметившись тремя результативными действиями.

Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча — против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.

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