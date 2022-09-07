Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана
Игра с командой Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке.
Игра с командой Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке.
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 24 сентября проведет товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке, а в ноябре на выезде встретится с иранцами. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Также Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении третьей товарищеской игры осенью.
Матч против команды Киргизии станет для сборной России первым с ноября 2021 года.
«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. — В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды».
В марте россияне должны были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира — 2022 в Катаре, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления. Вместо участия в стыках национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.