Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 24 сентября проведет товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке, а в ноябре на выезде встретится с иранцами. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении третьей товарищеской игры осенью.

Матч против команды Киргизии станет для сборной России первым с ноября 2021 года.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин. — В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды».