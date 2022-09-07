Сборная России не отменяется. Команда Карпина этой осенью будет играть

Можно, конечно, ерничать над тем, с какими соперниками встретится сборная России, — особенно, конечно, по поводу Киргизии. Но, на мой взгляд, в данной ситуации куда важнее то, что национальная команда в принципе будет собираться и с кем-то играть, а не сидеть по домам или гонять бессмысленные двусторонки в Новогорске. Сколько еще продлится международная изоляция и допустят ли нас до отборочного турнира ЧЕ-2024 (жеребьевка уже скоро — 9 октября) — пока никто не знает.

При благоприятном сценарии сентябрьский матч в Бишкеке и ноябрьские — с Ираном и, скорее всего, Боснией (по информации «СЭ», вероятность встречи с балканцами довольно высока) станут определенной подготовкой к отбору на Евро-2024, который стартует весной. При неблагоприятном — позволят в какой-то степени скрасить изоляцию.

Показательна и красноречива реакция главного тренера сборной Валерия Карпина. «На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, что мы живы. В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех», — сказал он на пресс-конференции.

Соперник, безусловно, не топ даже по азиатским меркам. В рейтинге ФИФА киргизы занимают 95-е место (кстати, выше Белоруссии, чьих футболистов активно импортируют клубы нижней части РПЛ и первой лиги). Если же брать только команды из Азии, то Киргизия — 16-я, ниже Палестины и Иордании, но зато опережает участника ЧМ-2010 КНДР. Что касается постсоветских республик Средней Азии, то ожидаемо выше находится Узбекистан, а вот Таджикистан и Туркмения — ниже.

Отбор к ЧМ-2022 Киргизия провела неудачно. Команда начала борьбу с 2-го этапа. Задача была занять одно из двух первых мест в группе. Конкурировать с Японией нереально, но киргизы пропустили вперед еще и Таджикистан, у которого сумели взять только одно очко в двух матчах. Но это еще куда ни шло, однако случилось совсем уж позорное домашнее поражение от Монголии (0:1), окончательно убившее все надежды. Оторваться получилось только на несчастной Мьянме (7:0 и 8:1).

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Итог кампании тем более обиден, что последние несколько лет сборная Киргизии, которую уже восемь лет возглавляет россиянин Александр Крестинин, находилась на подъеме. В 2019-м команда сумела впервые в истории пробиться в финальный турнир Кубка Азии и с ходу дошла до ⅛ финала, где только в овертайме уступила ОАЭ (2:3). Ожидания перед отбором на ЧМ-2022 были высоки — понятно, что о квалификации в финальный турнир речи не шло, но надежды пройти хотя бы одну стадию имелись.

Самый известный для российских болельщиков футболист сборной Киргизии — защитник Валерий Кичин, выступавший в России за «Анжи», нижегородскую «Волгу», «Тюмень», «Торпедо», а сейчас играющий за «Енисей».

Но если Киргизия — это, как ни крути, экзотика, то вот история с Ираном гораздо понятнее. Это — сильнейшая, если брать рейтинг ФИФА, азиатская сборная (22-е общее место), которая готовится к финальному турниру ЧМ-2022. И матч в ноябре с Россией станет одним из последних спаррингов. Соперники Ирана по группе в Катаре — Англия, США, Уэльс. Интересно, что ни на одну из этих команд сборная России стилистически не похожа, но это уже нас не касается.

Любопытно другое. Пока РФС не объявил точную дату спарринга с Ираном. При этом на уик-энд 11—13 ноября запланирован 17-й тур РПЛ, а уже 21-го у иранцев первый матч на ЧМ-2022 — против Англии. Так что, видимо, придется либо куда-то сдвигать тур РПЛ, либо играть с листа — после двух-трех дней сбора и пары тренировок. Впрочем, время, чтобы решить этот вопрос, еще есть.

Важнее, что такие вопросы в принципе стоят, а сборная России продолжает существовать не только номинально.