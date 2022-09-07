Сборная России может сыграть с Сенегалом и Перу

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало — в 17.00 мск. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.