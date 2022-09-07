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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России может сыграть с Сенегалом и Перу

По информации «СЭ», помимо Киргизии и Боснии сборная России ведет переговоры о товарищеских матчах на следующий год.

Сенегал
Перу
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AFP 2022

Соперниками команды Валерия Карпина могут стать сборные Сенегала и Перу.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало — в 17.00 мск. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.

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