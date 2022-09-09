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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:01 (мск), источник: Sports.Ru

Россия сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге

Босния и Герцеговина назвала дату товарищеского матча против России.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Национальные сборные проведут игру 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины.

Ранее РФС объявил, что 24 сентября сборная России сыграет в товарищеской встрече с Киргизией в гостях. Также в ноябре состоится матч против сборной Ирана.

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