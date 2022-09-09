Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
10.09
Фулхэм
Челси
Футбол. Премьер-лига
10.09
Химки
Крылья Советов
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
13.06
Албания
Эстония
00
12.06
Эквадор
Кабо-Верде
10
11.06
Уругвай
Панама
50
10.06
Южная Корея
Парагвай
22
9.06
Сан-Марино
Исландия
01
9.06
Саудовская Аравия
Венесуэла
01
6.06
Южная Корея
Чили
20
6.06
Япония
Бразилия
01
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

В РФС подтвердили договорённость с Боснией и Герцеговиной о товарищеском матче

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердила информацию о контрольном матче между сборными России и Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Принципиальная договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины действительно достигнута. Вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Также достигнута договорённость о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. Помимо этого, 19 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт встреча с командой Боснии и Герцеговины.

 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь