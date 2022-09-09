Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.09
Ланс
Труа
10
Футбол. Зарубежный
9.09
Жирона
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
9.09
Вердер
Аугсбург
01
Футбол. Премьер-лига
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Челси
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Крылья Советов
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
13.06
Албания
Эстония
00
12.06
Эквадор
Кабо-Верде
10
11.06
Уругвай
Панама
50
10.06
Южная Корея
Парагвай
22
9.06
Сан-Марино
Исландия
01
9.06
Саудовская Аравия
Венесуэла
01
6.06
Южная Корея
Чили
20
6.06
Япония
Бразилия
01
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Россию могут допустить до футбольного Евро-2024. В УЕФА дали первый сигнал

Изоляция сборной России по футболу может оказаться короче, чем мы думали. Товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины был одобрен УЕФА, а это первый сигнал к тому, что наша команда вскоре может вернуться на мировую арену и выступить в отборе к чемпионату Европы — 2024.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Почему матч с Боснией — это прорыв

Российский футбол еще весной был поставлен в тяжелые условия. Клубы исключили из еврокубков, а сборной не дали сыграть стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре. Тогда команда Валерия Карпина выглядела если не фаворитом, то уж точно имела хорошие шансы попасть на мундиаль. С тех пор прошло уже почти полгода, а ситуация не менялась. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) давали понять, что не планируют возвращать Россию в свою семью. Апелляция наших в Спортивный арбитражный суд (CAS) также была отклонена.

Про чемпионат мира уже все забыли. Но ведь скоро должен начаться отбор на чемпионат Европы — 2024. И вот тут есть первые сигналы к тому, что все может быть не так плохо. Сборной России дали сыграть с командой Боснии и Герцеговины, очень крепкой европейский сборной. Там играют такие люди, как Эдин Джеко и Миралем Пьянич, к примеру. Да и тот факт, что боснийцы приедут в Санкт-Петербург, говорит о многом. Встреча состоится не где-то на нейтральном поле, а в Северной столице России.

Причем первыми об этом официально объявили именно боснийцы. Очевидно, они не могли это сделать, не посоветовавшись с УЕФА. Это было бы просто глупо. В Боснии и Герцеговине наверняка понимают, чем теоретически мог грозить им матч с Россией в Санкт-Петербурге. У них не было никаких причин соглашаться на это, если бы они не получили добро от УЕФА. Даже если бы в РФС им предложили баснословный гонорар за эту игру, все равно в перспективе это не имело бы смысла. Слишком много проблем.

Читайте также
Экс-игрок «Барселоны» выступил против проведения матча Боснии с Россией

Изоляции России приходит конец?

Но в УЕФА по каким-то причинам, очевидно, не стали чинить препятствий. Да, формально товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность организации, но все же понимают, что в случае с Россией боснийцы консультировались с УЕФА. Об этом, к слову, уже начали писать местные СМИ. В УЕФА подтвердили боснийцам, что не имеют ничего против.

В итоге получается, что европейская сборная спокойно сыграет с Россией на ее территории. Это ли не сигнал к тому, что изоляция может вскоре закончиться? Или, по крайней мере, приобретет другие очертания. Можно допустить вариант, при котором нашу сборную допустят до отбора на чемпионат Европы в нейтральном статусе — без флага и гимна. Также возможно, что официальные матчи придется проводить на нейтральном поле, скажем, в Турции или Сербии. Такое, к слову, рассматривалось и раньше, когда решался вопрос о проведении стыковых матчей к ЧМ-2022.

Помимо Боснии и Герцеговины сборная России сыграет еще с Киргизией в сентябре и с Ираном в ноябре. Встреча с иранцами будет очень серьезной, ведь эта команда примет участие в чемпионате мира в третий раз подряд. Команда Валерия Карпина выжала максимум из текущей ситуации и сумела найти себе весьма достойных соперников. Возможно, этот посыл увидели и в УЕФА и примут адекватное решение. Россию могут допустить до футбольного Евро-2024. Первый сигнал уже дан.

Александр Говоров

 Нашему фигуристу запрещают выступать за Швейцарию. Русофобия или порядок?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь