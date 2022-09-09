Россию могут допустить до футбольного Евро-2024. В УЕФА дали первый сигнал

Почему матч с Боснией — это прорыв

Российский футбол еще весной был поставлен в тяжелые условия. Клубы исключили из еврокубков, а сборной не дали сыграть стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре. Тогда команда Валерия Карпина выглядела если не фаворитом, то уж точно имела хорошие шансы попасть на мундиаль. С тех пор прошло уже почти полгода, а ситуация не менялась. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) давали понять, что не планируют возвращать Россию в свою семью. Апелляция наших в Спортивный арбитражный суд (CAS) также была отклонена.

Про чемпионат мира уже все забыли. Но ведь скоро должен начаться отбор на чемпионат Европы — 2024. И вот тут есть первые сигналы к тому, что все может быть не так плохо. Сборной России дали сыграть с командой Боснии и Герцеговины, очень крепкой европейский сборной. Там играют такие люди, как Эдин Джеко и Миралем Пьянич, к примеру. Да и тот факт, что боснийцы приедут в Санкт-Петербург, говорит о многом. Встреча состоится не где-то на нейтральном поле, а в Северной столице России.

Причем первыми об этом официально объявили именно боснийцы. Очевидно, они не могли это сделать, не посоветовавшись с УЕФА. Это было бы просто глупо. В Боснии и Герцеговине наверняка понимают, чем теоретически мог грозить им матч с Россией в Санкт-Петербурге. У них не было никаких причин соглашаться на это, если бы они не получили добро от УЕФА. Даже если бы в РФС им предложили баснословный гонорар за эту игру, все равно в перспективе это не имело бы смысла. Слишком много проблем.

Изоляции России приходит конец?

Но в УЕФА по каким-то причинам, очевидно, не стали чинить препятствий. Да, формально товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность организации, но все же понимают, что в случае с Россией боснийцы консультировались с УЕФА. Об этом, к слову, уже начали писать местные СМИ. В УЕФА подтвердили боснийцам, что не имеют ничего против.

В итоге получается, что европейская сборная спокойно сыграет с Россией на ее территории. Это ли не сигнал к тому, что изоляция может вскоре закончиться? Или, по крайней мере, приобретет другие очертания. Можно допустить вариант, при котором нашу сборную допустят до отбора на чемпионат Европы в нейтральном статусе — без флага и гимна. Также возможно, что официальные матчи придется проводить на нейтральном поле, скажем, в Турции или Сербии. Такое, к слову, рассматривалось и раньше, когда решался вопрос о проведении стыковых матчей к ЧМ-2022.

Помимо Боснии и Герцеговины сборная России сыграет еще с Киргизией в сентябре и с Ираном в ноябре. Встреча с иранцами будет очень серьезной, ведь эта команда примет участие в чемпионате мира в третий раз подряд. Команда Валерия Карпина выжала максимум из текущей ситуации и сумела найти себе весьма достойных соперников. Возможно, этот посыл увидели и в УЕФА и примут адекватное решение. Россию могут допустить до футбольного Евро-2024. Первый сигнал уже дан.