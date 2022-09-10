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00:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Футбольном союзе Боснии пообещали сделать все для срыва матча с Россией

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы добиться отмены товарищеского матча национальной команды страны со сборной России.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча сборных России и Боснии и Герцеговины должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что смогу убедить своих коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен», — цитирует Хусича боснийский портал SportSport.

«Пока Россия под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают. Все сумасшедшие, а мы умные? Должны ли мы портить отношения с другими федерациями или как минимум с западным миром из-за матча с Россией», — добавил функционер.

Вице-президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Ирфан Дурич также высказался против проведения товарищеской встречи. «Я был против этого решения, я просил исполком поступить по-другому», — сказал Дурич, слова которого приводит боснийское издание Dnevni avaz.

Российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

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