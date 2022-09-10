Капитан сборной Боснии Джеко выступил против матча с Россией
Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко заявил, что выступает против проведения товарищеского матча с Россией.
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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко заявил, что выступает против проведения товарищеского матча с Россией.
«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», — цитирует Джеко Sport.avaz.ba.
9 сентября Боснийская федерация футбола объявила о достижении договоренности о проведении матча против России 19 ноября в Санкт-Петербурге. Позднее против игры высказались полузащитник сборной Миралем Пьянич, член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.