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17:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России стартовала с победы над Казахстаном на Кубке Легенд

Сборная России провела первый матч Кубка Легенд, в рамках которого она встречалась с национальной командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян со счётом 8:4.

Россия
Казахстан
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Источник: РИА "Новости"

Сборная России смогла одержать результативную победу. Юрий Жирков оформил в ворота соперника хет-трик, Андрей Каряка сделал дубль. Ещё по голу в ворота сборной Казахстана забили Егор Титов, Александр Филимонов и Константин Головской.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого Кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно. Соперниками сборной России в группе стали национальные команды Казахстана и Португалии. На прошлом турнире португальцы довольствовались пятым местом, хотя на групповом этапе сыграли вничью с Легендами Испании (6:6) и в равной борьбе уступили победителям Кубка Легенд — 2020 сборной Звёзд (5:6).

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