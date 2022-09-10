Легенды России разгромили сборную Звезд и вышли в финал Кубка Легенд — 2022
Сегодня, 10 сентября, на столичной арене «Мегаспорт» стартовал ежегодный международный футбольный турнир для ветеранов «Кубок Легенд — 2022».
Сегодня, 10 сентября, на столичной арене «Мегаспорт» стартовал ежегодный международный футбольный турнир для ветеранов «Кубок Легенд — 2022».
Во втором матче на турнире Легенды России обыграли сборную Звезд. Встреча завершилась со счетом 11:4 в пользу российских ветеранов.
У победителей забили Константин Головской (5 мячей), Павел Погребняк (2), Юрий Жирков, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка.
C двумя победами в двух матчах Легенды России заняли первое место в группе A и вышли в финал, который состоится 11 сентября.
Легенды России выступают в следующем составе: Александр Филимонов, Юрий Жирков, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин, Павел Погребняк.