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18:42 (мск), источник: Sport24

Легенды России разгромили сборную Звезд и вышли в финал Кубка Легенд — 2022

Сегодня, 10 сентября, на столичной арене «Мегаспорт» стартовал ежегодный международный футбольный турнир для ветеранов «Кубок Легенд — 2022».

Россия
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Источник: Sport24

Во втором матче на турнире Легенды России обыграли сборную Звезд. Встреча завершилась со счетом 11:4 в пользу российских ветеранов.

У победителей забили Константин Головской (5 мячей), Павел Погребняк (2), Юрий Жирков, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка.

C двумя победами в двух матчах Легенды России заняли первое место в группе A и вышли в финал, который состоится 11 сентября.

Легенды России выступают в следующем составе: Александр Филимонов, Юрий Жирков, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Евгений Алдонин, Павел Погребняк.

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