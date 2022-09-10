Легенды России разгромили сборную Звезд и вышли в финал Кубка Легенд — 2022

Во втором матче на турнире Легенды России обыграли сборную Звезд. Встреча завершилась со счетом 11:4 в пользу российских ветеранов.

У победителей забили Константин Головской (5 мячей), Павел Погребняк (2), Юрий Жирков, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка.

C двумя победами в двух матчах Легенды России заняли первое место в группе A и вышли в финал, который состоится 11 сентября.