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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Блохин и Беланов призвали футболистов Боснии и Герцеговины не играть с Россией

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в товарищеском матче с Россией.

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Источник: РИА "Новости"

«В Доме футбола состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола. Первый вопрос повестки дня, получивший единогласную поддержку, — обращение к руководству ассоциации футбола Боснии и Герцеговины с просьбой отменить решение о проведении товарищеского матча со сборной РФ, который запланирован на 19 ноября на территории России.

Параллельно обладатели “Золотого мяча” Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к игрокам национальной сборной Боснии и Герцеговины с просьбой не участвовать в таком матче. Исполком УАФ призвал руководство футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром, который отстранил команды из России от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА», — написал Павелко в одной из социальных сетей.

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