Тренер из Краснодара, два Месси и охота на игроков из РПЛ. Что нужно знать о сборной Киргизии

Первый официальный матч после введения санкций сборная России проведет против Киргизии. 24 сентября в Бишкеке встретятся соперники, занимающие 95-е и 35-е места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Ведомости. Спорт» рассказывают, что объединяет главного тренера российской команды Валерия Карпина с его коллегой Александром Крестининым и какие факторы успеха позволяют киргизам оставаться в числе 100 лучших сборных мира.

«Нас все население было готово защищать»

В марте 2013 года киргизы достигли исторического минимума — занимали в рейтинге ФИФА 201-е место. В апреле 2018-го они добрались до высшей для себя 75-й строчки. 2018-й и 2019-й — самые успешные годы в новейшей истории сборной Киргизии. Команда впервые пробилась в финальный этап Кубка Азии, где даже вышла из группы в ⅛ финала и проиграла лишь хозяйке первенства континента, сборной ОАЭ, при спорном судействе. В 2023-м киргизы во второй раз сыграют на Кубке Азии. Сейчас они опережают в рейтинге ФИФА такие страны, как Новая Зеландия, Кипр и Белоруссия с Казахстаном.

Успехи сборной связаны с работой 43-летнего российского тренера Александра Крестинина. Уроженец Краснодара подавал надежды как начинающий футболист: выступал за юношеские сборные России, а в 2003 году провел сезон во Второй лиге за «Тамбов» с будущей звездой национальной команды Юрием Жирковым.

Большой игровой карьеры все же не вышло — Крестинин даже не добрался ни до одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Зато пришел к успеху как тренер. Это произошло при курьезных обстоятельствах. В 31 год он потратил полгода и 10 000 ₽ на тренерские курсы и лицензию категории C, пока восстанавливался от разрыва связки. А после обучения — зацепился за случайный шанс.

«Предложений особо не поступало, и я поехал доигрывать в Кыргызстан, в “Нефтчи” Кочкор-Ата. Отопления не было, из-за холода я завтракал в шапке и куртке, и собрался домой. Купил партнерам по команде пива на прощание, а потом они выложили начальнику клуба: “Мы вчера выпивали, и Саня рассказал, что у него тренерская лицензия. Может, он и тренировать нас будет?” Я остался и в первый же год сделал “Нефтчи” чемпионом», — рассказывал Крестинин Sports.ru.

Кочкор-Ата с 17 000 жителей располагается в 516 км от Бишкека и получил статус города только в 2003 году С местным «Нефтчи» Крестинин в 2010 -м добился исторического успеха — прервал гегемонию столичного «Дордоя», который с 2004-го по 2012 год выиграл национальное первенство восемь раз.

Источник: Кыргызский футбольный союз

Александр Крестинин тренирует сборную Киргизии с 2014 года

Для «Нефтчи» из Кочкор-Аты победа в турнире 2010 года под руководством Крестинина остается единственной. У «Дордоя» к нынешнему моменту 13 чемпионских титулов. Этот же клуб — единственный в Киргизии, кому удалось выиграть континентальный трофей, Кубок президента Азиатской конфедерации футбола (АФК) в 2006 году.

Работа в маленькой Кочкор-Ате не только сделала Крестинину имя в местном футболе, но и уберегла от трагедии в соседней Ошской области, где в июне 2010-го вспыхнули межэтнические столкновения между киргизами и узбеками.

«Нас все население готово было защищать. Перед профилакторием дежурила милиция, охрана с автоматами. Впрочем, до Кочкор-Аты беспорядки не дошли: жители города — молодцы, построили баррикады и не пустили боевиков. Хотя в трех километрах от нас бушевало, людей убивали», — рассказывал Крестинин.

На следующий сезон «Нефтчи» Крестинина занял второе место, а затем на три года покинул высшую лигу. На фоне политических проблем компания «Кыргызнефтегаз», которая спонсировала клуб, прекратила инвестиции в футбол. Российский тренер на время возвращался в Краснодар, где работал в футбольной академии Министерства образования. В 2014 году Крестинин возглавил сборную Киргизии, а с 2017-го по 2021-й совмещал этот пост с работой главным тренером «Дордоя».

Премиальные за спарринг и траты на анализ статистики

Помимо первого выхода на Кубок Азии, Крестинин добился еще двух важных достижений с национальной командой. В 2015-м сборная впервые собрала аншлаг. Отборочный матч ЧМ-2018 с Австралией в Бишкеке посетило 20 000 зрителей. Перед игрой на подходах к арене возникли такие давка и ажиотаж, что на свои места не смогли пробраться даже владельцы билетов.

Еще один важный успех — победа в 2017-м в принципиальном матче над соперниками из Казахстана (2:0). Игра в Бишкеке была приурочена к 25-летию независимости Киргизии. По словам Крестинина, премиальные за победу в той игре составляли $5000 на всю команду. Казахи обещали по $7000 каждому игроку.

К матчу с австралийцами тренеру удалось уговорить руководство футбольной федерации приобрести программу за 9000 евро программу InStat. Эта компания была создана в 2007 году в Москве и вышла на ведущие роли в области анализа статистики в мировом футболе, баскетболе, хоккее и гандболе. InStat обслуживает более 2000 команд (включая все 16 участников чемпионата России) и обсчитывает данные по матчам от высших спортивных лиг до низших дивизионов.

От баранов на поле до правительственных наград

В интервью «Спорт-Экспрессу» в 2015 году Крестинин рассказывал, что уровень профессионализма в киргизском футболе на момент начала его работы был на нуле. Директор домашнего стадиона «Нефтчи» пас на поле баранов, а футболисты привыкли «заправляться» перед играми жирным пловом. Типовых контрактов не существовало. «Меня уверяли, что человеческие отношения в Азии значат намного больше, чем бумажные», — вспоминал тренер. По его словам, многое решили личная мотивация и профессиональный голод. В 2022-м он признался, что в нынешнем состоянии не стал бы браться за работу в подобных условиях.

За успех на Кубке Азии 2019 игроки и тренерский штаб были удостоены правительственных наград, Крестинину вручили орден почета («Данакер»). В числе кавалеров этого ордена Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Реджеп Эрдоган и бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

С Валерием Карпиным Крестинина сближает контрактная ситуация. Соглашения обоих тренеров с национальными футбольными федерациями истекают в конце 2022 года. Результат матча в Бишкеке может оказать прямое влияние на решение о продолжении сотрудничества.

Пиковая стоимость футболиста из Киргизии — 1,2 млн евро

До последнего времени в высшем дивизионе чемпионата Киргизии — Премьер-лиге — играло восемь команд, которые проводили сезон в четыре круга с марта по ноябрь. В нынешнем сезоне количество участников возросло до 10, но весь чемпионат уместился лишь в два круга. Чемпионом впервые стал «Абдыш-Ата» из Канта. Вместе с «Дордоем» из Бишкека и «Алаем» из Оша этот клуб один из главных поставщиков футболистов в сборную. При этом почти 50% ее состава образуют легионеры.

Самые экзотичные лиги, где играют киргизские футболисты — Суперлига Индии и Премьер-лига Бангладеша. Особое внимание обращает на себя полузащитник немецкого происхождения Виктор Майер — 32-летний немец, родившийся в Киргизии. У Майера есть гражданская профессия — он банкир, играющий в футбол в свободное время.

Источник: Кыргызский футбольный союз

Виктор Майер — один из лидеров сборной Киргизии

Майер выступает в четвертом по силе дивизионе Германии за «Айнтрахт» из Рейна, но этого уровня хватает, чтобы обеспечивать результат сборной Киргизии. В июне его голы принесли победы над Сингапуром (2:1) и Мьянмой (2:0) в отборе на Кубок Азии. В расположение сборной из-за неназванных личных проблем он прибыл за сутки до первой встречи. Ранее за Киргизию выступали еще два игрока с немецкими корнями — Виталий Люкс и Эдгар Бернхардт. В последние два года в сборную они не приезжали, но и о завершении карьеры пока не объявляли.

Самый дорогой киргизский футболист по оценкам Transfermarkt — 21-летний полузащитник Гулжигит Алыкулов, выступающий за «Кайрат» (1 млн евро). В 18 лет Алыкулова привлекали тренироваться с турецким «Антальяспором», а в 19 он оказался в белорусском «Немане», где в одном из матчей отметился голом, обыграв почти всю команду соперника. В составе «Кайрата» Алыкулов завоевал золото чемпионата Казахстана и стал первым киргизским футболистом, забившим мяч в Лиге Европы (в квалификационном матче с армянским «Ноа»). За стиль игры Алыкулова прозвали киргизским Месси, а «Кайрат» снял о нем документальный фильм.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bhRIPWr6fw8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Источник: Кыргызский футбольный союз

Гулжигит Алыкулов — самый дорогой футболист в составе сборной Киргизии

Пиковой стоимости в 1,2 млн евро достигал защитник Валерий Кичин, играющий в российской Первой лиге за красноярский «Енисей». Долгое время Кичин оставался единственным киргизом в российском футболе, даже несмотря на то, что с июля 2020-го его соотечественников перестали считать в России легионерами. Тогда Российский футбольный союз (РФС) принял такое решение в отношении всех игроков из стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Сейчас в России играет еще и 21-летний Эрбол Атабаев. С Кичиным его роднят выступления в Первой лиге (за «Динамо» из Махачкалы), с Алыкуловым — прозвище киргизский Месси. В честь аргентинца Атабаева стали называть из-за того, что в детстве он занимался футболом в испанских академиях, а в 10 лет даже прошел два отбора в школе «Барселоны».