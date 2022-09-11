Тренер из Краснодара, два Месси и охота на игроков из РПЛ. Что нужно знать о сборной Киргизии
Эта команда станет первым соперником России за 10 месяцев.
Эта команда станет первым соперником России за 10 месяцев.
Первый официальный матч после введения санкций сборная России проведет против Киргизии. 24 сентября в Бишкеке встретятся соперники, занимающие 95-е и 35-е места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
«Ведомости. Спорт» рассказывают, что объединяет главного тренера российской команды Валерия Карпина с его коллегой Александром Крестининым и какие факторы успеха позволяют киргизам оставаться в числе 100 лучших сборных мира.
В марте 2013 года киргизы достигли исторического минимума — занимали в рейтинге ФИФА 201-е место. В апреле 2018-го они добрались до высшей для себя 75-й строчки. 2018-й и 2019-й — самые успешные годы в новейшей истории сборной Киргизии. Команда впервые пробилась в финальный этап Кубка Азии, где даже вышла из группы в ⅛ финала и проиграла лишь хозяйке первенства континента, сборной ОАЭ, при спорном судействе. В 2023-м киргизы во второй раз сыграют на Кубке Азии. Сейчас они опережают в рейтинге ФИФА такие страны, как Новая Зеландия, Кипр и Белоруссия с Казахстаном.
Успехи сборной связаны с работой 43-летнего российского тренера Александра Крестинина. Уроженец Краснодара подавал надежды как начинающий футболист: выступал за юношеские сборные России, а в 2003 году провел сезон во Второй лиге за «Тамбов» с будущей звездой национальной команды Юрием Жирковым.
Большой игровой карьеры все же не вышло — Крестинин даже не добрался ни до одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Зато пришел к успеху как тренер. Это произошло при курьезных обстоятельствах. В 31 год он потратил полгода и 10 000 ₽ на тренерские курсы и лицензию категории C, пока восстанавливался от разрыва связки. А после обучения — зацепился за случайный шанс.
«Предложений особо не поступало, и я поехал доигрывать в Кыргызстан, в “Нефтчи” Кочкор-Ата. Отопления не было, из-за холода я завтракал в шапке и куртке, и собрался домой. Купил партнерам по команде пива на прощание, а потом они выложили начальнику клуба: “Мы вчера выпивали, и Саня рассказал, что у него тренерская лицензия. Может, он и тренировать нас будет?” Я остался и в первый же год сделал “Нефтчи” чемпионом», — рассказывал Крестинин Sports.ru.
Кочкор-Ата с 17 000 жителей располагается в 516 км от Бишкека и получил статус города только в 2003 году С местным «Нефтчи» Крестинин в 2010 -м добился исторического успеха — прервал гегемонию столичного «Дордоя», который с 2004-го по 2012 год выиграл национальное первенство восемь раз.
Александр Крестинин тренирует сборную Киргизии с 2014 года
Для «Нефтчи» из Кочкор-Аты победа в турнире 2010 года под руководством Крестинина остается единственной. У «Дордоя» к нынешнему моменту 13 чемпионских титулов. Этот же клуб — единственный в Киргизии, кому удалось выиграть континентальный трофей, Кубок президента Азиатской конфедерации футбола (АФК) в 2006 году.
Работа в маленькой Кочкор-Ате не только сделала Крестинину имя в местном футболе, но и уберегла от трагедии в соседней Ошской области, где в июне 2010-го вспыхнули межэтнические столкновения между киргизами и узбеками.
«Нас все население готово было защищать. Перед профилакторием дежурила милиция, охрана с автоматами. Впрочем, до Кочкор-Аты беспорядки не дошли: жители города — молодцы, построили баррикады и не пустили боевиков. Хотя в трех километрах от нас бушевало, людей убивали», — рассказывал Крестинин.
На следующий сезон «Нефтчи» Крестинина занял второе место, а затем на три года покинул высшую лигу. На фоне политических проблем компания «Кыргызнефтегаз», которая спонсировала клуб, прекратила инвестиции в футбол. Российский тренер на время возвращался в Краснодар, где работал в футбольной академии Министерства образования. В 2014 году Крестинин возглавил сборную Киргизии, а с 2017-го по 2021-й совмещал этот пост с работой главным тренером «Дордоя».
Помимо первого выхода на Кубок Азии, Крестинин добился еще двух важных достижений с национальной командой. В 2015-м сборная впервые собрала аншлаг. Отборочный матч ЧМ-2018 с Австралией в Бишкеке посетило 20 000 зрителей. Перед игрой на подходах к арене возникли такие давка и ажиотаж, что на свои места не смогли пробраться даже владельцы билетов.
Еще один важный успех — победа в 2017-м в принципиальном матче над соперниками из Казахстана (2:0). Игра в Бишкеке была приурочена к 25-летию независимости Киргизии. По словам Крестинина, премиальные за победу в той игре составляли $5000 на всю команду. Казахи обещали по $7000 каждому игроку.
К матчу с австралийцами тренеру удалось уговорить руководство футбольной федерации приобрести программу за 9000 евро программу InStat. Эта компания была создана в 2007 году в Москве и вышла на ведущие роли в области анализа статистики в мировом футболе, баскетболе, хоккее и гандболе. InStat обслуживает более 2000 команд (включая все 16 участников чемпионата России) и обсчитывает данные по матчам от высших спортивных лиг до низших дивизионов.
В интервью «Спорт-Экспрессу» в 2015 году Крестинин рассказывал, что уровень профессионализма в киргизском футболе на момент начала его работы был на нуле. Директор домашнего стадиона «Нефтчи» пас на поле баранов, а футболисты привыкли «заправляться» перед играми жирным пловом. Типовых контрактов не существовало. «Меня уверяли, что человеческие отношения в Азии значат намного больше, чем бумажные», — вспоминал тренер. По его словам, многое решили личная мотивация и профессиональный голод. В 2022-м он признался, что в нынешнем состоянии не стал бы браться за работу в подобных условиях.
За успех на Кубке Азии 2019 игроки и тренерский штаб были удостоены правительственных наград, Крестинину вручили орден почета («Данакер»). В числе кавалеров этого ордена Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Реджеп Эрдоган и бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.
С Валерием Карпиным Крестинина сближает контрактная ситуация. Соглашения обоих тренеров с национальными футбольными федерациями истекают в конце 2022 года. Результат матча в Бишкеке может оказать прямое влияние на решение о продолжении сотрудничества.
До последнего времени в высшем дивизионе чемпионата Киргизии — Премьер-лиге — играло восемь команд, которые проводили сезон в четыре круга с марта по ноябрь. В нынешнем сезоне количество участников возросло до 10, но весь чемпионат уместился лишь в два круга. Чемпионом впервые стал «Абдыш-Ата» из Канта. Вместе с «Дордоем» из Бишкека и «Алаем» из Оша этот клуб один из главных поставщиков футболистов в сборную. При этом почти 50% ее состава образуют легионеры.
Самые экзотичные лиги, где играют киргизские футболисты — Суперлига Индии и Премьер-лига Бангладеша. Особое внимание обращает на себя полузащитник немецкого происхождения Виктор Майер — 32-летний немец, родившийся в Киргизии. У Майера есть гражданская профессия — он банкир, играющий в футбол в свободное время.
Виктор Майер — один из лидеров сборной Киргизии
Майер выступает в четвертом по силе дивизионе Германии за «Айнтрахт» из Рейна, но этого уровня хватает, чтобы обеспечивать результат сборной Киргизии. В июне его голы принесли победы над Сингапуром (2:1) и Мьянмой (2:0) в отборе на Кубок Азии. В расположение сборной из-за неназванных личных проблем он прибыл за сутки до первой встречи. Ранее за Киргизию выступали еще два игрока с немецкими корнями — Виталий Люкс и Эдгар Бернхардт. В последние два года в сборную они не приезжали, но и о завершении карьеры пока не объявляли.
Самый дорогой киргизский футболист по оценкам Transfermarkt — 21-летний полузащитник Гулжигит Алыкулов, выступающий за «Кайрат» (1 млн евро). В 18 лет Алыкулова привлекали тренироваться с турецким «Антальяспором», а в 19 он оказался в белорусском «Немане», где в одном из матчей отметился голом, обыграв почти всю команду соперника. В составе «Кайрата» Алыкулов завоевал золото чемпионата Казахстана и стал первым киргизским футболистом, забившим мяч в Лиге Европы (в квалификационном матче с армянским «Ноа»). За стиль игры Алыкулова прозвали киргизским Месси, а «Кайрат» снял о нем документальный фильм.
Гулжигит Алыкулов — самый дорогой футболист в составе сборной Киргизии
Пиковой стоимости в 1,2 млн евро достигал защитник Валерий Кичин, играющий в российской Первой лиге за красноярский «Енисей». Долгое время Кичин оставался единственным киргизом в российском футболе, даже несмотря на то, что с июля 2020-го его соотечественников перестали считать в России легионерами. Тогда Российский футбольный союз (РФС) принял такое решение в отношении всех игроков из стран, входящих в Евразийский экономический союз.
Сейчас в России играет еще и 21-летний Эрбол Атабаев. С Кичиным его роднят выступления в Первой лиге (за «Динамо» из Махачкалы), с Алыкуловым — прозвище киргизский Месси. В честь аргентинца Атабаева стали называть из-за того, что в детстве он занимался футболом в испанских академиях, а в 10 лет даже прошел два отбора в школе «Барселоны».
Из российских футболистов в сборной Киргизии больше всего ждали вратаря Антона Коченкова и полузащитника Ильзата Ахметова. В итоге оба выбрали Россию, хотя Коченков в национальную команду так и не пробился. Ахметов же в 2018 году рассказывал, что получал в соцсетях оскорбления из-за выбора национальной команды. «Те, кто знают всю ситуацию, относятся к этому правильно. Однако Кыргызстан я не предал. Наоборот, хочу прославить свою страну, где родился», — объяснял игрок.