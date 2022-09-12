УЕФА не будет препятствовать проведению матча между сборными России и Боснии и Герцеговины

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Как ранее сообщал «СЭ», сборная России в ноябре проведет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге.