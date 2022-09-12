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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА не будет препятствовать проведению матча между сборными России и Боснии и Герцеговины

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном вмешательстве международной организации в товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AFP 2022

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность УЕФА. Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Как ранее сообщал «СЭ», сборная России в ноябре проведет товарищеский матч против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.

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