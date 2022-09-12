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20:13 (мск), источник: ТАСС

Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с россиянами

9 сентября стало известно о проведении в ноябре товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины, на следующий день Украинская ассоциация футбола призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения этой игры.

Босния и Герцеговина
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 12 сентября. Целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии Футбольного союза Боснии и Герцеговины в октябре. Об этом в понедельник заявил президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«Для нашей команды более приоритетно победить сборную Черногории в матче Лиги наций. Она поставила бы нас в гораздо более выгодное положение на предстоящей жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, — сказал Зелькович. — Напомним, что основной задачей, которую мы ставили, был выход сборной на предстоящее первенство Европы, а также улучшение состояния инфраструктуры на наших стадионах. Мы медленно движемся к достижению этих целей. По просьбе члена союза Фуада Чолпы мы проведем в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России».

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. В организации подчеркнули, что вся иная информация, касающаяся этой встречи, будет опубликована дополнительно.

На следующий день Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. В понедельник в пресс-службе УЕФА заявили ТАСС, что проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполнительного комитета организации отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а мужскую сборную России — от участия в Лиге наций.

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