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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидер Боснии и Герцеговины объяснил отказ от матча со сборной России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Футболист сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что ничего не имеет против российских игроков, но не может сыграть с ними в товарищеском матче.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины на официальном сайте объявил о проведении игры со сборной России, которая запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. После этого против организации встречи с россиянами высказались лидеры боснийской сборной — Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич. Фанатское объединение сборной Боснии и Герцеговины BHFanaticos призвало бойкотировать матч с командой России. Также с требованием не допустить проведения матча выступила Украинская ассоциация футбола.

«Мне позвонил спортивный директор сборной Мисимович и сказал, что есть возможность сыграть матч с Россией. Я сказал ему, что в данный момент с ними нет смысла играть, потому что их исключила ФИФА, потому что их исключил УЕФА. Почему мы? Почему не какая-то другая национальная команда? Весь мир так или иначе страдает из-за конфликта на Украине, почему мы должны первыми играть с ними товарищеский матч? В этом матче нет никакой положительной стороны даже для нас, и он окажет очень негативное влияние на мир. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но, если буквально все решили не играть с Россией, мы тоже должны проявить солидарность и отказаться. Я просто не могу сыграть в таком матче», — приводит слова Пьянича N1 со ссылкой на DAZN.

Российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В пресс-службе УЕФА заявили РИА Новости, что товарищеский матч между сборными не противоречит решению исполнительного комитета об отстранении российских команд.

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