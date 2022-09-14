Сборная России должна сама отказаться от игры с Боснией. Без Джеко и Пьянича это сборище ноунеймов

На днях Россия договорилась о товарищеской встрече с Боснией и Герцеговиной в ноябре, и тут же со стороны боснийцев полетели ультиматумы. Против матча высказались практически все: фанаты, известные игроки, футбольные и даже государственные чиновники балканской страны. И хоть УЕФА никак не сможет наказать любую сборную за простой товарняк с командой Карпина, россиянам самим нужно дать заднюю. Объясняем почему.

Что вообще происходит?

После начала спецоперации РФ на Украине российский футбол забанили на всех уровнях. Ноябрьский финал квалификации ЧМ-2022 в дождливой Хорватии стал для сборной последним перед огромной паузой, а теперь, почти год спустя, пустоту заполнили.

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Карпин объявил расширенный список команды и вот-вот должен огласить финальный на товарищеский гостевой матч с Киргизией, а на ноябрь договорились сыграть с Ираном и Боснией с Миралемом Пьяничем, Эдином Джеко и другими местными звездами. И если киргизы и иранцы против не высказались, то со стороны боснийцев сразу же поднялся шквал критики.

Общую позицию фанатов лаконично выразила крупнейшая боснийская группировка BHFanaticos, которая выставила в соцсетях фото российского и боснийского флагов с надписью «бойкот». От футбольного союза страны ярче всех выступил член исполкома Азмир Хусич: «Матч с Россией — последнее, что нам нужно. Я защищал эту страну своим телом, сегодня готов защищать ее словом». Мэр Сараево, столицы Боснии, Беньямина Карич также не в восторге: «Отказ от игры с Россией — моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины, тренеров и игроков».

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Точку зрения футболистов подсветили как раз главные звезды сборной Боснии и Герцеговины — Пьянич и Джеко. Первый стал главным рупором по борьбе с возможным матчем и выдал множество ярких фраз, включая такие: «Игра с Россией — плохое решение. Я удивлен, у меня нет слов», «Весь мир страдает, и мы должны сыграть с ними первыми?» Второй в выражениях тоже не стеснялся: «Я против матча Боснии и Герцеговины с Россией и всегда выступал только за мир».

Босния — совсем не дружественная для России страна, и вряд ли кто-то из организаторов встречи ожидал другой реакции. Тем не менее матч нужно отменить именно российской стороне — до того, как это сделают боснийцы, и на то есть две важнейшие причины.

Первая цель сборной России — показать свою жизнеспособность, но с Боснией сделать этого не получится

После длительного простоя наши парни сойдутся с командой Киргизии, где им гарантирован радушный прием. С Ираном у России тоже дружелюбные отношения, о чем прямо заявил Sport24 агент Сердара Азмуна Мехди Хагитали: «Россия и Иран — братья».

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Забвение сборной России наконец-то прервется, и это сигнал для мировой общественности — несмотря на спецоперацию и массовый отъезд легионеров из РПЛ, российский футбол по-прежнему жив и несмотря ни на что готов дарить болельщикам праздник в том числе на международном уровне.

Матч с враждебной Боснией в эту концепцию совсем не вписывается: даже если он состоится, весь мир будет насмехаться над россиянами, с которыми совсем не рады играть — соперник готов изменить принципам лишь ради жирного гонорара. Наши болельщики тоже мигом почувствуют фальшь: ну да, приехали боснийцы, только перед этим в их стране были массовые протесты, к тому же вместо отказавшихся играть звезд на поле вышли незнакомые для большинства футболисты, и какой в этом кайф?

Вторая цель сборной России — продемонстрировать конкурентоспособность на фоне сильных соперников. Босния — снова мимо

При всем уважении к киргизам, уровень их сборной примерно сопоставим с блогерскими «Амкалом» и 2DROTS.

В матче с Киргизией наши парни просто вспомнят, что вообще такое национальные сборы, и в удовольствие покатают мяч. Более поздние сходки с командами Ирана и тем более Боснии предназначены уже совсем для другого — напомнить всем, что Россия до сих пор в полном порядке, не утратила мощь и не затерялась бы на чемпионате мира, куда ее не пустили, даже без Головина с Миранчуком из европейских топ-чемпионатов. Встреча с боснийцами потеряла смысл и в этом плане.

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Как сообщили в боснийских СМИ, ряд ведущих футболистов местной сборной откажется от игры с россиянами, даже если она все-таки состоится. То есть речь не только о Джеко и Пьяниче, но и о других стоящих игроках. А зачем тогда вообще нужен этот матч, если вместо вероятных Крунича из «Милана» или Колашинаца из «Марселя» в Санкт-Петербург приедут ноунеймы из чемпионата Боснии?

И в плане конкуренции, и в плане дружественной обстановки идеально подойдут спарринги с южноамериканскими сборными — даже если их игроков не отпустили бы из европейских клубов, представители чемпионатов Колумбии, Чили и тем более Бразилии с Аргентиной вполне в порядке. Наверняка такие мысли были и у РФС, но, видимо, договориться не получилось, и вместо этого пришлось уламывать Боснию и ловить массовый негатив. Ради чего? Совершенно не ясно. Эта встреча не нужна ни россиянам, ни боснийцам.