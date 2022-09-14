В Киргизском футбольном союзе сделали заявление о матче со сборной России

«Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться, — это не соответствует действительности. КФС сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры по проведению матча», — говорится в заявлении. В КФС также отметили, что договоренность с Российским футбольным союзом (РФС) уже достигнута.

Ранее сообщалось, что у сборной России осенью запланировано три международных матча. Ожидается, что помимо сборной Киргизии, соперниками отечественных футболистов станут команды из Ирана и Боснии и Герцеговины. Однако лидеры боснийцев Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против проведения матча с Россией. При этом в Футбольном союзе Боснии и Герцеговины заявили, что обсудят проведение матча с россиянами в октябре.