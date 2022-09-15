Определился состав сборной России по футболу на матч с Киргизией

В состав команды вошли 28 футболистов, среди которых есть голкипер Михаил Кержаков («Зенит»), защитник Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Арсен Захарян («Динамо») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА). Отмечается, что 12 игроков — новички сборной.

О проведении товарищеского матча со сборной Киргизии стало известно 7 сентября. Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Это будет первая в истории очная встреча российской и киргизской команд. Российские футболисты вылетят на матч после тренировочного сбора в подмосковном Новогорске, который пройдет с 19 по 22 сентября.