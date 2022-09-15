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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Определился состав сборной России по футболу на матч с Киргизией

Определился состав сборной России по футболу на сентябрьский тренировочный сбор и товарищеский матч с Киргизией. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: AP 2022

В состав команды вошли 28 футболистов, среди которых есть голкипер Михаил Кержаков («Зенит»), защитник Георгий Джикия («Спартак»), полузащитник Арсен Захарян («Динамо») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА). Отмечается, что 12 игроков — новички сборной.

О проведении товарищеского матча со сборной Киргизии стало известно 7 сентября. Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Это будет первая в истории очная встреча российской и киргизской команд. Российские футболисты вылетят на матч после тренировочного сбора в подмосковном Новогорске, который пройдет с 19 по 22 сентября.

В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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