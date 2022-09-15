Молодежная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор и товарищеские матчи

Молодежная сборная России объявила состав на сентябрьский сбор и товарищеские матчи

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил итоговый состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор и товарищеские матчи с командами Беларуси и Казахстана.