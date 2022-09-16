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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
09:45 (мск), источник: Sport24

В федерации футбола Казахстана заявили, что ведут переговоры об организации товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь казахстанской федерации футбола Олжас Абраев прокомментировал информацию об отказе РФС в проведении товарищеского матча со сборной России.

Россия
КазахстанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Казахстанская федерация футбола

Ранее сообщалось, что сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана не планируют или избегают проведения товарищеского матча с Россией.

«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ, по политическим мотивам. Ведь казахстанская “молодежка” примет участие в турнире с участием сверстников из Беларуси и России. Более того, мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации», — цитирует Абраева СпортРадар.kz.

Напомним, что россияне 24 сентября сыграют в Бишкеке со сборной Киргизии, а в ноябре проведут встречу против Ирана. Также на 19 ноября запланирован товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной, но он находится под угрозой срыва из-за позиции боснийских футболистов.

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