В федерации футбола Казахстана заявили, что ведут переговоры об организации товарищеского матча с Россией

«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ, по политическим мотивам. Ведь казахстанская “молодежка” примет участие в турнире с участием сверстников из Беларуси и России. Более того, мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации», — цитирует Абраева СпортРадар.kz.