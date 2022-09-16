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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:08 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины уверен, что основные игроки команды не поедут на матч с Россией

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич заявил, что игроки, которые будут участвовать в матчах Лиги наций, не поедут на матч против России.

Босния и Герцеговина
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Источник: AP 2022

«Если честно, я не понимаю, как кто-то мог задумать проведение этого матча за две недели до решающей встречи в Лиге наций. Если честно, чувствую себя из-за этого ужасно. Я думаю, что здесь меньше всего думают о футболе. Вместо этого мы поднимаем противоречивый вопрос. Сейчас вообще не до него. Уверен, что никто из ребят, вызванных на матч Лиги наций, не поедет в Россию», — приводит слова Шехича Sport.avaz.ba.

Напомним, что Российскому футбольному союзу (РФС) удалось договориться о проведении осенью сразу нескольких товарищеских матчей. Первая игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Соперником россиян станет сборная Киргизии. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, которая также не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября. Однако боснийские игроки уже неоднократно выражали нежелание играть товарищеский матч с Россией.

Ранее в Федерации футбола Казахстана сообщили о переговорах с РФС о проведении товарищеского матча.

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