Вратарь сборной Боснии и Герцеговины уверен, что основные игроки команды не поедут на матч с Россией

«Если честно, я не понимаю, как кто-то мог задумать проведение этого матча за две недели до решающей встречи в Лиге наций. Если честно, чувствую себя из-за этого ужасно. Я думаю, что здесь меньше всего думают о футболе. Вместо этого мы поднимаем противоречивый вопрос. Сейчас вообще не до него. Уверен, что никто из ребят, вызванных на матч Лиги наций, не поедет в Россию», — приводит слова Шехича Sport.avaz.ba.