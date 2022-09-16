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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Александру Коваленко, вызванному в сборную России, предложили выступать за Армению

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что игроку самарчан Александру Коваленко, недавно вызванному в сборную России на товарищеские матчи, предложили выступать за национальную команду Армении.

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Армения
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Источник: РИА "Новости"

«Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещё полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ. Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.

Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка». Двоюродный дед футболиста, тоже Александр Коваленко, становился чемпионом СССР в составе «Арарата». При этом Коваленко-младший родился и вырос в России.

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