Александру Коваленко, вызванному в сборную России, предложили выступать за Армению

«Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещё полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ. Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.