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10:16 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Сочи» Терехов заявил, что Карпин не вызвал его в сборную из-за осетинских пирогов

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов рассказал о любви в команде к осетинским пирогам.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

«В клубе весной на протяжении пятидесяти дней подряд у нас были пироги на базе, и никто не разжирел. Мы были по фитнес‑статистике одни из лучших в чемпионате. Знает ли Карпин про пироги? Думаю, знает, поэтому и не вызвал в сборную», — передает слова Терехова «Матч ТВ».

Терехов впервые получил вызов в сборную России в прошлом году и успел провести два матча.

На сентябрьский сбор национальной команды он не был вызван. Из «Сочи» в Новогорск отправится защитник Артем Макарчук.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в прошлом году против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.

В сентябре национальная команда соберется в Новогорске, а 24 сентября сыграет в Бишкеке против Киргизии. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

Ранее «Текстильщик» предложил РФС провести товарищеский матч против сборной России.

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