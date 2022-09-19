Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии
Российский защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
Российский защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
Об этом сообщается в Telegram-канале московского клуба. Отмечается, что футболист был вызван в молодежную команду страны на предстоящие матчи против Португалии и Турции. Ранее 20-летний Сазонов заявлял, что предпочел бы играть за сборную России.
Отмечается, что 20-летний Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Команде предстоит два матча: 24 сентября футболисты сыграют с Португалией, а 27 сентября — с Турцией.
Сазонов, имеющий также грузинское гражданство, ранее не вызывался в сборную России. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.