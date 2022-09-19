Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии

Об этом сообщается в Telegram-канале московского клуба. Отмечается, что футболист был вызван в молодежную команду страны на предстоящие матчи против Португалии и Турции. Ранее 20-летний Сазонов заявлял, что предпочел бы играть за сборную России.

Отмечается, что 20-летний Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Команде предстоит два матча: 24 сентября футболисты сыграют с Португалией, а 27 сентября — с Турцией.

Сазонов, имеющий также грузинское гражданство, ранее не вызывался в сборную России. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.