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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист принял решение выступать за сборную Грузии

Российский защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в Telegram-канале московского клуба. Отмечается, что футболист был вызван в молодежную команду страны на предстоящие матчи против Португалии и Турции. Ранее 20-летний Сазонов заявлял, что предпочел бы играть за сборную России.

Отмечается, что 20-летний Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Команде предстоит два матча: 24 сентября футболисты сыграют с Португалией, а 27 сентября — с Турцией.

Сазонов, имеющий также грузинское гражданство, ранее не вызывался в сборную России. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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