В РФС подтвердили обращение в ФИФА из-за высказываний тренера сборной Украины

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу высказываний главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе коммуникаций РФС.

В понедельник британская газета «Гардиан» сообщила, что РФС призвал УЕФА отстранить от работы Петракова из-за заявлений, сделанных на фоне ситуации на Украине.

«Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА, в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения», — рассказали в службе коммуникаций РФС.

В апреле Петраков заявил «Гардиан», что при необходимости готов взять в руки оружие и «убить двух или трех человек». По информации источника газеты, в РФС утверждали, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие любую дискриминацию в отношении страны. Ранее главный тренер сборной Украины призывал исключить российских спортсменов из всех международных спортивных соревнований.

Петракову 65 лет, он возглавляет сборную Украины с 2021 года. Команда под его руководством не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года, уступив в решающем матче плей-офф квалификации сборной Уэльса со счетом 0:1.