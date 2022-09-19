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19:06 (мск), источник: ТАСС

В Киргизии уверены в том, что матч со сборной России по футболу в Бишкеке состоится

В Киргизском футбольном союзе выразили надежду, что ситуация на границе не помешает проведению игры.

Киргизия
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Кыргызский футбольный союз

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киргизский футбольный союз (КФС) уверен в том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе КФС.

Сборная России 24 сентября в Бишкеке должна провести товарищеский матч против команды Киргизии. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. С киргизской стороны 59 человек погибли и 144 получили ранения. 19 сентября в Киргизии объявлен общенациональный траур.

«Уверенность в том, что матч состоится, есть. С безопасностью в Бишкеке все хорошо. Надеемся, что ситуация на границе не помешает проведению матча», — сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

Этот матч станет первым для сборной России с ноября 2021 года. В марте российские футболисты должны были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира — 2022 в Катаре, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления. Вместо участия в стыковых играх национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

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