В Киргизии уверены в том, что матч со сборной России по футболу в Бишкеке состоится

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киргизский футбольный союз (КФС) уверен в том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России состоится. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе КФС.

Сборная России 24 сентября в Бишкеке должна провести товарищеский матч против команды Киргизии. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. С киргизской стороны 59 человек погибли и 144 получили ранения. 19 сентября в Киргизии объявлен общенациональный траур.

«Уверенность в том, что матч состоится, есть. С безопасностью в Бишкеке все хорошо. Надеемся, что ситуация на границе не помешает проведению матча», — сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.