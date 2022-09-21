«Может, скажут, что распускают сборную России». Главные слова Карпина перед Киргизией
Ответил на вопросы сразу после новости об отстранении команды от жеребьёвки чемпионата Европы.
Ответил на вопросы сразу после новости об отстранении команды от жеребьёвки чемпионата Европы.
Сборная России собралась впервые с марта, чтобы подготовиться к товарищескому матчу с Киргизией. Открытую тренировку во вторник команда проводила на фоне новости, что сборная не допущена до участия в жеребьёвке отбора чемпионата Европы. Об этом и других важных вещах журналисты спросили Валерия Карпина после окончания тренировки.
― Решение УЕФА отстранить нас от чемпионата Европы что-то поменяло для вас?
― Ничего. Нам надо быть готовыми, даже если вернёмся не скоро.
― Как узнали новость?
― Начали названивать по 50 раз: зашёл в интернет, узнал.
― Неужели вы не расстроились?
― А вы ожидали чего-то другого? Я тоже надеялся, что нас вернут. Но чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности.
― Как игрокам переваривать пропуск двух турниров?
― Как и всем людям. Никто не умер, жизнь такая. А олимпийцам каково? Сборная будет собираться на товарищеские матчи, они нужны, чтобы сохранять мотивацию. Для футболистов этого достаточно.
― После решения УЕФА засомневались в своей надобности для сборной страны?
― Ничего не думаю об этом. Все же всё понимали. Пока изменений в происходящем не будет, так и будет продолжаться. Пока мысли о Киргизии. Сыграем, а там посмотрим.
― С Киргизией сыграем. А с Боснией? Не откажутся из-за давления?
― Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет.
― Вас не напрягает ситуация с Боснией?
― Это проблемы футболистов, федерации. Жили бы мы в Боснии, возможно, так же себя бы вели. Пропаганда везде существует.
― У вас есть пожелания по стилю соперников в товарищеских матчах?
― Как отвечать на этот вопрос? Это нормально вообще? В нашей ситуации пожелания выставлять? Давайте с Францией, Испанией сыграем. Или выбирать из Англии, Мьянмы и так далее?
― С Ираном матч состоится?
― На 99,9% игра состоится — 15 или 16 ноября: Доха или Тегеран. Возможно, из-за этого сдвинем тур чемпионата.
― Вам интересно сыграть с Киргизией?
― Очень интересно. Посмотреть на игроков. На сборах же мы играем товарищеские матчи. Вам же это интересно? Интересно, аж через 10 дней после начала сборов показываете. Ну вот и мне интересно.
― Наше отстранение на два года…
― Не на два года. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например.
― Если всё закончится?
― Например.
― В нынешний период вы продолжаете следить за весом игроков?
― Все процедуры остались. Все по весу в более-менее нормальном состоянии, но пара человек в красной зоне есть.
― Ваши ожидания от матча с Киргизией?
― Хотелось бы выиграть матч, но в большей степени хотелось бы, чтобы молодые игроки, когда в следующий раз приедут, понимали требования сборной. Особенно в момент, когда нас вернут.
― Вы уверены, что к этому моменту останетесь в сборной?
― Я не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную. Я допускаю, что не продлю контракт со сборной, который заканчивается 31 декабря. Но я всё допускаю — может, скажут, что распускают сборную или тренер не нужен. Когда начнутся переговоры, тогда и будем думать.
― Нет мысли, что с клубами нам в данной ситуации играть проще?
― Возможно. Если с нами совсем никто не захочет играть, то такой вариант возможен.
― Вы сыграете тренерским штабом против команды РФС из Медиалиги. Как вам?
― Нормально. Дыр-дыр сыграем.
― Может, сборной тоже с командой из Медиалиги сыграть?
― Можно — шоу устроить.
― Почему шоу?
― На серьёзном сыграть? Как вы себе это представляете? Они дорастут до уровня сборной? Тогда уже в сборную будем вызывать. Я вообще за Медиалигой не слежу. У журналистов был интерес, ажиотаж. Но были и другие любительские команды, а на всех, кроме «Амкала» и 2DROTS всем было по барабану.
― Сазонов решил играть за сборную Грузии. Как на это отреагировали?
― Сазонова я лично не рассматривал в основную сборную России. Если кто-то ещё примет такое решение, то их право. На решение Сазонова отреагировал спокойно.
― Вас не напрягает, что мы упустили такого игрока?
― Какого? Который восемь игр за «Динамо» сыграл.
― Но Сперцяна упустили.
― Упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет, что ли? Нет. Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок.
― Как вам новость, что Малком и Клаудиньо хотят получить паспорт РФ?
― Никак. У них нет шансов сыграть за сборную России.
― Знаете кого-то из Киргизии?
― Кроме Кичина ― нет. Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Будем играть так, как мы хотим.
― Насколько важен результат матча?
― По шкале от 1 до 10? 9. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая.
― Кто будет капитаном?
― Кто-то будет. А про Дзюбу вы будете спрашивать?
― Мы знаем, вы скучали.
― Я ни одного матча Дзюбы в Турции не смотрел, вызывать не планировал.
― Зачем вам в нынешней ситуации ещё один помощник в лице Никифорова?
― Они раздербанили обязанности и зарплату, а то вас же деньги интересуют. Ребята смотрят матчи. Вам жалко что ли?
― Вы бы согласились на переход в Азию?
― Через полгода ― нет. Через три года — возможно, да. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. У меня не крепнет ощущение, что эта ситуация на пять лет и больше. В течение года, надеюсь, всё разрешится.
― Вы с игроками обсуждали нынешнюю ситуацию?
― Уверен, многие игроки не в курсе политической ситуации. Да, они знают, что происходит на Украине, но просто играют в футбол. И знают, что нас не допустили. Когда-то нас вернут. Пока ни разу не было, чтобы кто-то отказался от вызова. Откажутся ― приедут другие, но сейчас все едут в сборную счастливыми.
― У вас не мелькают мысли, что мы через два месяца могли бы играть на чемпионате мира?
― Мелькают. Когда вы об этом спрашиваете.
Андрей Панков