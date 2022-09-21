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Футбол. Евро. Все результаты
09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду в 39 лет планирует сыграть на чемпионате Европы

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ближайших планах в национальной команде.

Португалия
Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

«Я надеюсь быть частью сборной ещё несколько лет. Мои амбиции велики. Всё ещё чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной ещё не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодёжи. Впереди чемпионат мира, а ещё я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», — приводит слова Роналду издание Renascenca.

С такой речью 37-летний Криштиану выступил на гала-церемонии, в ходе которой Португальская федерация футбола вручила ему награду за рекорд по числу забитых мячей в составе национальной команды (117). Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных. Кроме него, более 100 голов за национальную сборную в мире забил только иранец Али Даеи.

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