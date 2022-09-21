Криштиану Роналду в 39 лет планирует сыграть на чемпионате Европы

«Я надеюсь быть частью сборной ещё несколько лет. Мои амбиции велики. Всё ещё чувствую огромную мотивацию. Мой путь в сборной ещё не завершился. В нашей национальной команде много качественной молодёжи. Впереди чемпионат мира, а ещё я хочу сыграть на ближайшем чемпионате Европы», — приводит слова Роналду издание Renascenca.